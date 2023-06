Balkans: Fortes tensions après l’arrestation de policiers kosovars en Serbie

Les tensions entre Belgrade et Pristina se sont envolées depuis l’intronisation en mai de maires albanais dans quatre villes du nord du Kosovo à majorité serbe.

Les tensions entre Belgrade et Pristina sont de nouveau montées en flèche mercredi après l’arrestation par la Serbie de trois policiers kosovars, les autorités kosovares qualifiant l’incident d’enlèvement et interdisant aux véhicules serbes de franchir la frontière.

«Gang terroriste»

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n’a jamais reconnu l’indépendance proclamée en 2008 par son ex-province, une décennie après une guerre meurtrière entre forces serbes et rebelles indépendantistes albanais. La Serbie a déclaré avoir arrêté trois policiers kosovars en tenue militaire, munis d’armes automatiques, de GPS, de cartes et autres équipements.