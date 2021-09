Kosovo-Serbie : Fortes tensions pour une histoire de plaques d’immatriculation

En riposte à la décision de Pristina d’imposer aux véhicules serbes de porter des plaques kosovares, des Serbes du Kosovo bloquent deux postes-frontières.

Face-à-face tendu entre forces de l’ordre kosovares et Serbes du Kosovo.

Par réciprocité

Après avoir passé la nuit dans des tentes dressées sur la route, à proximité des passages frontaliers de Jarinje et de Brnjak, 700 manifestants ont maintenu le blocage tout au long de la journée, face aux forces spéciales de la police du Kosovo, déployées depuis lundi dans la zone pour faire respecter la décision du gouvernement.

Des camions bloquent la route

«Soit le Kosovo et la Serbie ont tous les deux raison, soit ils ont tort tous les deux», a déclaré, mardi, le premier ministre kosovar, Albin Kurti. Le ministre kosovar de l’Intérieur, Xhelal Svecla, a appelé les Serbes à mettre un terme à leur s protestation s , faisant valoir qu’ils étaient «entièrement libres de leurs mouvements».

L’UE appelle au calme

Le représentant de l’Union européenne pour le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, Miroslav Lajcak, a appelé à «une désescalade immédiate» des tensions. «Il est important de réduire les tensions, de rétablir une atmosphère pacifique et de permettre la liberté de mouvement.»

À l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité national, à Belgrade, le président serbe, Aleksandar Vucic, a demandé «le retrait de toutes les troupes du nord du Kosovo et le retour à la situation d’avant l’intervention» de la police kosovare. «Ce n’est qu’après que nous pourrons aller à Bruxelles et discuter», a-t-il dit, en référence au dialogue sur la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina, qui se déroule depuis 2011 sous l’égide de l’Union européenne.