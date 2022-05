Jeu vidéo : «Fortnite» de retour sur iPhone et iPad grâce à Microsoft

Un partenariat avec l’éditeur Epic Games permet de rendre disponible gratuitement le fameux battle royale via la plateforme Xbox Cloud Gaming sur les appareils iOS, Android et Windows.

Depuis 2020, «Fortnite» n’est plus disponible dans l’App Store.

C’est une première pour Microsoft et une étape que la firme qualifie d'«importante». Le géant de Redmond a ajouté un premier titre free-to-play au catalogue de son service Xbox Cloud Gaming. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de «Fortnite». Microsoft a en effet annoncé un partenariat avec l’éditeur du célèbre jeu de battle royale, Epic Games, pour le rendre disponible gratuitement sur sa plateforme de cloud gaming dans 26 pays, dont la Suisse.

Grâce à cet accord, «Fortnite» fait ainsi un nouveau retour sur iPhone et iPad après avoir pris la porte de sortie en 2020 en raison d’un désaccord entre Epic Games et Apple sur la commission prélevée par la firme à la pomme dans son App Store qui a abouti à un procès. À noter qu’une solution pour jouer à «Fortnite» sur iPhone existe déjà depuis le début de l’année en passant par le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia.