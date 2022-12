Fortnite: nouveaux comptes limités pour protéger les mineurs

Jeux vidéo : «Fortnite»: des comptes limités pour protéger les mineurs

L’éditeur Epic Games a déployé des comptes limités censés offrir une protection aux plus jeunes joueurs via un contrôle parental.

Getty Images via AFP

Mercredi, Epic Games a commencé à rendre disponible un nouveau type de compte pour protéger les mineurs dans les jeux «Fortnite», «Fall Guys» ou encore «Rocket League». Ce compte limité, baptisé Cabined Account en anglais, est censé offrir aux jeunes joueurs «une expérience adaptée et inclusive, tout en conservant l’accès au jeu qu’ils adorent», annonce le compte Twitter officiel de «Fortnite» , l’un des jeux populaires développés par le fameux studio américain de jeux vidéo, qui vient par ailleurs de lancer une app pour scanner des objets en 3D .

Contrôle parental

Concrètement, lorsqu’un jeune joueur se connecte pour la première fois sur l’Epic Games Store ou à l’un des jeux, il lui sera demandé de fournir son âge. «Si un joueur indique qu’il a moins de 13 ans ou l’âge de consentement numérique de son pays, le plus élevé des deux, son compte sera un compte limité et il lui sera demandé de fournir l’adresse e-mail d’un parent ou d’un tuteur afin de recevoir le consentement pour accéder à certaines fonctionnalités des produits Epic», comme sa boutique, son launcher ou le gameplay de ses jeux, explique la société sur son site. Dans l’attente de l’accord parental, les joueurs pourront continuer à jouer à «Fortnite», «Fall Guys» ou «Rocket League» et bénéficier des contenus gagnés ou achetés au cours du jeu. Ils n’auront par contre pas accès à certaines fonctionnalités. Dans la liste figurent: