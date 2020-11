Jeux vidéo : «Fortnite» intègre le chat vidéo via l’app Houseparty

Les joueurs pourront bientôt voir s’afficher en direct les flux vidéo de leurs amis durant leurs parties du jeu de type battle royale.

Epic Games renforce les interactions sociales dans «Fortnite». Dans les versions PC, PS4 et PS5 de son jeu à succès, les joueurs pourront agrémenter leurs parties d’un chat vidéo avec leurs amis. La fonctionnalité est alimentée par Houseparty, une application rachetée l’an dernier par Epic Games et qui a vu sa popularité dopée durant le confinement en accueillant les apéros virtuels de ses membres.

L’intégration est cependant encore loin d’être parfaite. Il faut d’abord associer ses comptes Epic et Houseparty, puis activer le «mode Fortnite» dans l’application. Il faut ensuite créer un groupe d’amis pour que ses membres viennent s’afficher à gauche de l’écran durant la partie. Il est possible de créer un groupe jusqu’à 10 personnes, mais seulement les quatre derniers actifs apparaîtront simultanément à l’écran de «Fortnite».

En plus d’un PC ou d’une PlayStation pour le jeu lui-même, il faut donc également passer par l’app Houseparty et le capteur d’images d’un appareil iOS ou Android. Selon Epic Games, ce n’est pas une grosse contrainte car les utilisateurs de Houseparty le font déjà. Si le visage sort du champ de vision de la caméra, le flux n’affiche automatiquement plus que l’arrière-plan coloré.