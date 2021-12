Party Worlds : «Fortnite» met le cap sur la socialisation

Le jeu de battle royale fait un pas de plus vers le métavers en ajoutant de nouveaux espaces virtuels pour rencontrer des amis et jouer à des mini-jeux.

On ne verra pas les combats disparaître de sitôt du populaire battle royale «Fortnite», mais ils font toujours plus partie d’un ensemble plus large d’expériences proposées dans le jeu. Au moment de clore le chapitre II de la saison 8, Epic Games a fait un pas de plus vers le métavers, cet univers numérique parallèle sur lequel planchent les géants de la tech, comme Facebook. L’éditeur de jeux vidéo américain a en effet créé les Party Worlds, des lieux décrits comme des «mondes festifs» consacrés à la socialisation. «Ce sont des endroits conçus pour se détendre, jouer à des mini-jeux amusants et se faire de nouveaux amis», explique l’équipe de «Fortnite» sur le site de la société.