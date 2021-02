Economie : Fortnite porte plainte contre Apple aussi en Europe

Epic Games, l’éditeur du jeu vidéo Fortnite, a annoncé ce mercredi avoir déposé une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante .

Après les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Unis, Epic Games continue sa bataille contre Apple en Europe.

Epic Games, l’éditeur du célèbre jeu vidéo Fortnite, a annoncé ce mercredi avoir déposé une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante dans la distribution et les systèmes de paiement des applications mobiles.

Cette plainte «vient compléter» d’autres procédures juridiques lancées par l’entreprise aux Etats-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, a rappelé Epic Games dans un communiqué.

«Avenir des plateformes en jeu»

L’éditeur du jeu de tir et de survie Fortnite accuse Apple de contraindre les développeurs d’applications à distribuer leurs produits exclusivement via sa propre plateforme App Store et à utiliser uniquement les systèmes de paiement du fabriquant de l’iPhone, au prix de commissions qui peuvent atteindre 30% des recettes.