Jeu vidéo : «Fortnite» se préparerait à changer l’expérience de jeu

Lancé il y a plus de cinq ans, avec un succès qui ne se dément toujours pas, le jeu «Fortnite» pourrait venir chercher «Call of Duty: Warzone 2» et «Apex Legends» sur leur propre terrain. Le célèbre battle royale pourrait rendre l’expérience de jeu plus immersive en faisant plaisir aux joueurs qui ne supportent pas la vue à la troisième personne. Se basant sur des sources jugées «fiables», plusieurs leakers, dont les réputés Tom Henderson, HYPEX, ou encore ShiinaBR, s’accordent en effet sur l’arrivée d’un mode FPS (first person shooter), soit le déploiement de la vue à la première personne. À préciser que cette nouveauté à venir n’est pas véritablement un nouveau mode de jeu, mais plutôt une option que les joueurs devraient être en mesure d’activer ou non dans les paramètres du jeu.