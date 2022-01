Apple vs Epic Games : «Fortnite» s’offre un retour sur l’iPhone grâce à Nvidia

Indisponible sur iOS depuis plus d’un an, le populaire jeu de battle royale revient via la plateforme de cloud streaming GeForce Now.

Apple a retiré «Fortnite» de son App Store en août 2020. AFP

«Fortnite» fait un retour surprise sur l’iPhone. Retiré de l’App Store depuis août 2020, en raison de la bataille qui oppose son développeur Epic Games à Apple et à sa taxe de 30%, le célèbre jeu de battle royale sera de nouveau disponible sur iOS. Mais pas par le biais de la boutique de la firme à la pomme, dont les règles avaient été violées par Epic Games, en introduisant un système alternatif de paiement direct.

En collaboration avec Epic Games, la société Nvidia a annoncé une bêta fermée à durée limitée d’une nouvelle version de «Fortnite» sur mobile optimisée pour les commandes tactiles. Elle sera disponible dans le courant de ce mois de janvier via sa plateforme de cloud streaming GeForce Now accessible à travers la version mobile du navigateur web Firefox. Aussi bien sur iOS que sur Android.

Nvidia a ouvert les inscriptions gratuites pour permettre aux intéressés de s’inscrire sur une liste d’attente dans l’espoir de jouer à cette version de «Fortnite». Mais les places seront limitées, avertit l’entreprise. La firme américaine, connue pour ses processeurs et cartes graphiques, précise qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un abonnement payant à GeForce Now pour s’inscrire et jouer à «Fortnite» sur sa plateforme. Il faut par contre disposer d’un compte Nvidia, ou le créer, et devenir membre de GeForce Now.