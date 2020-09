Technologie : Fortnite, Spotify et Tinder unis contre Apple

Apple est accusée d’abus de position dominante sur sa plateforme de téléchargement des applications mobiles. Fortnite ou Spotify ne désarment pas.

Le jeu Fortnite ne se trouve plus sur l’App Store.

Une douzaine d’entreprises, dont Deezer et Spotify, se sont alliées contre Apple, qu’elles accusent d’abus de position dominante sur sa plateforme de téléchargement des applications mobiles, d’après un communiqué publié jeudi à Bruxelles et Washington. «Les gardiens qui opèrent les magasins d’applis ne doivent pas abuser du contrôle dont ils profitent», déclarent les sociétés.

L’union comprend aussi Match Group, qui détient l’appli de rencontres Tinder, et Epic Games, l’éditeur de Fortnite, déjà engagé dans une bataille juridique et médiatique contre le fabricant de l’iPhone sur le même sujet.

Faire évoluer la réglementation

Apple et les autres plateformes «doivent accepter une supervision pour s’assurer que leurs comportements favorisent un marché compétitif et proposent aux consommateurs un choix équitable», ajoutent les entreprises rassemblées sous la bannière «Coalition for App Fairness» («Coalition pour l’équité entre applis»).