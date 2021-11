Jeux vidéo – «Fortnite» va se retirer de la Chine

Jeux vidéo : «Fortnite» va se retirer de l’empire du Milieu

Alors que la Chine multiplie les offensives pour contre l’addiction aux jeux vidéo, Epice Games a annoncé le retrait de son jeu phare du pays.

Les autorités chinoises, qui se montrent particulièrement pointilleuses sur les questions de concurrence et de données personnelles, ont épinglé plusieurs poids lourds du secteur pour des pratiques jusque-là largement tolérées.

Dans ce contexte, l’éditeur américain de Fortnite va fermer définitivement la version chinoise du jeu, a-t-il indiqué. «Le 15 novembre, à 11H, nous éteindrons les serveurs du jeu et les joueurs [en Chine] ne pourront plus se connecter», a écrit dimanche, Epic Games, dans un communiqué. Déjà depuis lundi, le jeu n’accepte plus de nouveaux joueurs en Chine, précise l’entreprise, qui compte parmi ses actionnaires le géant chinois de l’Internet Tencent.