Camion fou aux Pays-Bas : «Forts soupçons» de consommation de cocaïne par le chauffeur

«De la cocaïne dans son sang»

Le 27 août, le véhicule avait quitté la route étroite dans le village de Nieuw-Beijerland, à une trentaine de kilomètres au sud de Rotterdam (ouest), et plongé en contrebas sur le groupe, tuant six personnes et en blessant sept autres. Le barbecue était organisé par un club local de patin à glace.