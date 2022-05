Hockey sur glace: Fortunes diverses pour des Suisses muets en NHL

Après ses deux succès initiaux décrochés à domicile, Carolina n’est pas parvenu à enchaîner vendredi lors de son déplacement à Boston. Les Hurricanes, qui avaient pourtant ouvert le score, ont été battus (4-2) par les Bruins et ne mènent plus que 2-1 dans leur série des quarts de finale des play-off de la Conférence Est.

Cette rencontre a été marquée par la chute d’un plexiglas sur un officiel. Alors que David Pastrnak venait de marquer le troisième but pour donner l’avantage au score aux Bruins, un panneau s’est détaché, tombant sur la tête et le dos du préposé au banc des pénalités, qui s’est effondré. La partie a été interrompue pendant six minutes, le temps de se faire soigner et d’être évacué sur une civière pour être conduit à l’hôpital, non sans avoir repris connaissance.