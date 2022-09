Hockey sur glace: Fortunes diverses pour Lausanne et Genève

Pour son deuxième test seulement contre une formation de l’élite helvétique, le LHC est allé s’imposer à Berne 3-2 après les tirs au but.

Par la suite, les locaux ont changé le cours de la partie par Loeffel (26e) et Untersander (52e), laissé bien trop seul dans la zone offensive. Alors qu’une défaite se dessinait, John Fust a sorti son gardien pour jouer à 6 contre 5 et Damien Riat a pu égaliser d’un maître tir de la ligne bleue. Lors des tirs au but, l’attaquant genevois a été le seul à transformer son essai. Ce succès met fin à une série de trois défaites consécutives.