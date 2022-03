Hockey sur glace – Fortunes diverses pour La Chaux-de-Fonds et Sierre

Dion Knelsen et Olten ont pris le dessus sur Remo Giovannini et le HC Sierre.

Dans une patinoire des Mélèzes bien remplie (3411 spectateurs), le HCC s’est imposé contre Viège, l’un des candidats à la promotion en National League. Dans une rencontre serrée, tout s’est joué en deuxième période pour les Abeilles qui ont marqué deux fois en un peu plus d’une minute par Trettenes et Privet. Malgré la réduction du score de Linus Klasen, Viège n’est jamais parvenu à égaliser. Pire, ils n’ont même pas pu sortir leur gardien en fin de match à cause de leur indiscipline.

Olten en passe huit à Sierre

En déplacement à Olten, le HC Sierre n’a pas réussi à créer la surprise. Les Soleurois ont mis beaucoup de pression d’entrée de jeu en touchant deux fois les montants et en ouvrant le score dans les six premières minutes. Menés 2-0 après la période initiale, les Valaisans ont réussi par deux fois à revenir à un but, par Castonguay et Volejnicek, avant de prendre l’eau dans le troisième tiers. Dominateur (68 tirs cadrés à 20), Olten a décroché un premier succès mérité dans cette série. Un homme s’est particulièrement mis en évidence chez les Souris, c’est le top scorer Garry Nunn qui a inscrit un triplé en plus d’une passe.