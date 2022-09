The Voice Kids: Fortunes diverses pour les Genevois

«The Voice Kids» : Fortunes diverses pour les jeunes artistes Genevois

Dans son équipe, le coach Kendji Girac a décidé de confronter Thaïs, Sara et Luna sur «J’irai où tu iras», de Céline Dion. De son côté Patrick Fiori a demandé à Jules, Aivan et Tom de se démarquer sur «Si» de Zaz. Si Aivan s’en est sorti durant cette redoutable épreuve, cela n’a malheureusement pas été le cas pour Thaïs.

Lors des demi-finales, le 1er octobre sur TF1, on retrouvera Arthur et Gabriel (équipe de Julien Doré), Aivan et Nahel (Patrick Fiori), Sarah et Diona (Kendji Girac) et Timéo et Isabella (Louane).