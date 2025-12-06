Sécession de Zurich : une pétition pour plus d'autonomie face au canton

La dernière votation sur le 30 km/h ne passe pas auprès de certains citadins zurichois. Ils demandent que leur ville devienne plus autonome.

Fossé ville-campagne : #Zexit: pétition pour que Zurich fasse sécession avec le canton

Certains politiciens zurichois voudraient que la ville de Zurich ait plus d'autonomie face au reste du canton. Urs Jaudas

Dimanche, le canton de Zurich a accepté en votation d'empêcher les deux principales villes d'imposer des limitations à 30 km/h sur leur territoire. Deux autres scrutins ont aussi révélé des divergences d'opinion claires entre les régions rurales et urbaines. Sous le hashtag #Zexit, en référence au Brexit, une pétition demande désormais que la commune de Zurich divorce d'avec le canton.

Les partisans de cette démarche demandent la création de deux demi-cantons pour que les élus citadins puissent être représentés à Berne sans être dominés par le camp bourgeois. Ils pensent aussi qu'une telle démarche permettrait d'apaiser les conflits entre la ville et la campagne lors des votations cantonales.

Une idée déjà rejetée l'an dernier

Interrogé par «20 Minuten» un ancien député cantonal des Verts, qui souhaite rester anonyme, dit avoir lancé l'idée. Il considère qu'à l'heure actuelle les «divergences sont insurmontables» entre la ville et le canton. «La pétition doit servir de déclencheur de réflexion et de discussion», dit-il. Le texte demande au conseil municipal de Zurich de procéder à une analyse d'impact complète d'une éventuelle séparation. Le nombre de personnes ayant déjà signé n'est pas connu pour l'instant.

Un élu socialiste avait déjà déposé une demande similaire au conseil municipal l'année dernière et celui-ci avait alors rejeté l'idée d'un demi-canton Zurich-Ville.