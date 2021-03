Cristiano Ronaldo n’a pas attendu le coup de sifflet final pour sortir du terrain samedi soir. Et la décision n’a rien à voir avec un changement voulu par son entraîneur, Fernando Santos. Non, CR7 a fait signe des mains que c’en était fini et a jeté son brassard de capitaine par terre. Parce qu’il s’est senti victime d’une immense injustice. Et que celle-ci a été confirmée par les images, sans que l’arbitre ne puisse revenir sur sa décision.

On vivait les dernières secondes de Serbie – Portugal, match qualificatif pour la Coupe du monde au Qatar. Les Portugais étaient tenus en échec à Belgrade (2-2), jusqu’à cette splendide ouverture de Nuno Mendes pour son capitaine. Le gardien serbe sort de manière hasardeuse, Ronaldo pousse le ballon en direction du but et seul un tacle de Stefan Mitrovic peut encore sauver les Serbes. Sauf que celui-ci intervient alors que le ballon vient tout juste de franchir la ligne. CR7 part célébrer, l’arbitre estime que le balle n’est pas totalement entrée et la star portugaise perd son calme. Protestation envers l’arbitre assistant, carton jaune pour réclamation, puis la fin que l’on connaît.