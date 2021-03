En septembre dernier, nous relations l ’histoire d’une vidéo qui faisait le tour des réseaux sociaux. Sur les images, on pouvait voir un motard filmer son tableau de bord alors qu’il roulait à vive allure sur l’autoroute entre Coppet et Genève. Le conducteur qui atteignait des pics à 245km/h procédait aussi à de dangereux dépassements, allant jusqu’à se servir de la bande d’arrêt d’urgence. Selon la « Tribune de Genève », la police aurait identifié le chauffard.

Le suspect, interpellé en novembre dernier, risque la prison ferme en raison de deux antécédents pénaux (dépassements de vitesse). Dans les colonnes du quotidien genevois, l’homme assure que ce n’est pas lui sur l’enregistrement et prétend que sa présence sur l’autoroute au moment des faits, le 25 mars 2020, est impossible. Pourtant, lors de la perquisition de son domicile, la police a retrouvé un porte-clés et une chaussette identiques à ceux visibles sur la vidéo. D’autres indices pointent dans sa direction, estiment les enquêteurs: le type de moto, des informations sur ses comptes Instagram et Facebook, ainsi que l’analyse de son téléphone. Le mois dernier, le prévenu s’est vu retirer son permis pour une durée indéterminée.