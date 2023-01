Fribourg: Fou du volant et du guidon trahi par son téléphone portable

Drifts, wheelings et excès de vitesse

S’ensuivent: des drifts le 22 juillet 2021 et le 4 novembre sur une place en gravier et le 30 novembre sur le même col où les policiers l’ont finalement pincé; des wheelings le 30 août, à vélo et avec deux motos, ainsi que le 30 septembre et le 6 novembre 2021; un important excès de vitesse (132 km/h au lieu de 80 km/h), tout en conduisant d’une main et se filmant avec l’autre, aussi en novembre; et plusieurs autres petites infractions routières.