Etats-Unis : «Fou», «menteur»: le magnat de la presse Rupert Murdoch fustige Donald Trump

Cela fait déjà quelques années que la lune de miel est terminée entre les trumpistes et Fox News, très prisée des conservateurs et de la droite aux Etats-Unis. La chaîne est la pépite de l’empire News Corporation du milliardaire australo-américain de 91 ans, Rupert Murdoch.

Clan Trump moqué

Les trumpistes «démoniaques»

«Je l’ai prise en flagrant délit, c’est insensé», écrit-il. Laura Ingraham lui répond que «Sidney est complètement dingue» et que «personne ne travaillera (plus) avec elle».

Trump, «responsable du fiasco»

En novembre dernier, d’autres médias de News Corporation, Wall Street Journal et New York Post, ont étrillé Trump, responsable du «fiasco» des républicains aux législatives de mi-mandat.

De fait, les actions en diffamation sont limitées aux Etats-Unis par la sacro-sainte liberté d’expression protégée par le premier amendement de la Constitution et les conflits se terminent le plus souvent par un accord à l’amiable. Même si cette affaire risque d’entacher la réputation et les comptes de Fox, l’un des cinq réseaux télévisuels nationaux avec CNN, NBC, ABC et CBS.