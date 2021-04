Belgique - Foudroyée en trois jours par le Covid à 21 ans

Une jeune Belge de 21 ans a perdu la vie à cause du Covid-19, relaient nos confrères de la presse régionale belge. Tifany habitait à Châtillon dans la commune de Saint-Léger et elle a perdu la vie, trois jours après avoir ressenti les premiers symptômes du coronavirus.

«Personne n'est à l'abri»

Mais comment une jeune femme aussi jeune a-t-elle pu être foudroyée aussi vite par le Covid-19? Selon La Meuse Luxembourg, qui a recueilli le témoignage des parents de Tifany, elle a perdu la vie à la suite d’un arrêt cardiaque sur une embolie pulmonaire due au Covid-19. «Ma fille ne fumait pas, ne buvait pas, ne se droguait pas. Elle souffrait d'un léger surpoids mais n'avait aucun antécédent médical. Elle n'avait pas d'hypertension, ni de diabète… », indiquent sa maman Dominique et son papa Yvon, employé chez ArcelorMittal. «Elle ne voyait plus ses amis depuis septembre 2020 et elle avait toujours son gel hydroalcoolique dans son sac et portait son masque en permanence...».