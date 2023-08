France: Fouilles pour retrouver les corps d’Allemands tués en 1944

Onze corps avaient déjà été exhumés au cours de premières fouilles, qui avaient secrètement eu lieu en 1967, pour tenter de retrouver les restes de ces hommes de la Wehrmacht. Ceux-ci avaient été capturés par la Résistance les 7 et 8 juin 1944 et exécutés peu après les massacres commis par la Division SS Das Reich à Tulle, le 9 juin (99 civils pendus), et à Oradour-sur Glane, le 10 (643 habitants mitraillés et brûlés dans des granges et l’église du village).