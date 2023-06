Test: Foules à gérer d’une main de fer

Largement inspiré par le concept du jeu «Lemmings», commercialisé en 1991, «Humanity» permet de diriger un flot ininterrompu de femmes et d’hommes jusqu’à la lumière. Par le biais d’un chien, on peut leur donner divers ordres, comme sauter, tourner, pousser, flotter ou encore escalader des obstacles dans près d’une centaine de niveaux aux décors minimalistes plantés dans les nuages. Évidemment, la difficulté va crescendo. On apprend au fur et à mesure de nouvelles fonctionnalités, afin de résoudre des énigmes de plus en plus complexes. Mieux, on est également invité à créer ses propres énigmes et à résoudre celles de la communauté. On peut aussi guider ses ouailles en réalité virtuelle. En outre, des bonus disséminés en chemin sont à récolter, mais attention à ne pas les perdre en route!