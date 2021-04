Genève - Fourgon et agence braqués: huit prévenus devant la justice

Butin de 1,6 million

Le butin total s'élèverait à près de 1,6 million de francs, dont 650 pièces d’or. Neuf pistolets et 300 cartouches avaient en outre été dérobés lors du second braquage. Deux autres personnes sont accusées notamment d’avoir tenté de dissimuler une partie du butin et l’origine des fonds provenant de ces brigandages. Un dernier prévenu, avec deux autres, est poursuivi pour entrave à l’action pénale. Le Ministère public rappelle que les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence. Les peines encourues s’élèvent entre 2 et 10 ans de prison.