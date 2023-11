À quel point le chargement peut-il dépasser?

Voiture trop petite ou chargement trop grand: de nombreux automobilistes font preuve de créativité pour transporter des chargements. Ils jouent à Tetris avec des objets volumineux, ce qui est dangereux et pourrait leur valoir une amende salée. À certaines conditions, il est tout de même possible de transporter un certain volume.

Question d’une lectrice de «20 minutes»

J’ai toujours été sidérée de voir des gens transporter des cartons de meubles sur le toit de leur véhicule ou des bancs de fête qui dépassent de la vitre latérale arrière. Or, je dois moi-même transporter deux longues poutres. À quoi dois-je faire attention ou devrais-je plutôt me faire livrer?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva*

Le transport d’un chargement dont la longueur dépasse celle du véhicule est explicitement réglementé afin d’éviter justement que des véhicules transportant de gros cartons de meubles, par exemple, ne s’engagent sur la route ou, pire encore, sur l’autoroute et mettent en danger les autres usagers de la route. En effet, d’une part, les véhicules ne doivent pas être surchargés; le poids total autorisé – indiqué dans le permis de circulation – ne doit pas être dépassé, car même un kilo de plus coûte au minimum 100 francs d’amende. D’autre part, le chargement doit être placé de telle sorte qu’il ne mette personne en danger ou ne gêne personne et qu’il ne puisse pas tomber. La prescription de la loi sur la circulation routière ne donne toutefois aucune information sur la taille du chargement.

Un dépassement latéral est interdit, sauf dans quelques cas exceptionnels. Experts en mobilité de Viva

Cela est précisé dans l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR). Et là, il y a deux points de mesure importants dans la voiture. En effet, le chargement – et ce, qu’il soit sur le toit ou qu’il se trouve partiellement à l’intérieur du véhicule – ne doit pas dépasser de plus de trois mètres à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction et de plus de cinq mètres à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière. Autrement dit, vos poutres, si elles sont bien fixées et donc sécurisées, ne devraient pas poser de problème de transport, car le chargement peut dépasser la longueur du véhicule dans l’axe longitudinal.

À partir d’un mètre de longueur excédentaire, il faut installer un élément de signalisation. Experts en mobilité de Viva

Mais si vous ne pouvez plus fermer le hayon de votre break, vous devez, pour que personne ne soit mis en danger, attacher votre hayon – le mieux est de le faire avec un élastique ou une sangle de serrage, même si l’on voit souvent des constructions en ficelle tendues. Si la barre dépasse de votre véhicule de plus d’un mètre à l’arrière, vous devez en outre attirer l’attention des autres usagers de la route à l’aide d’un élément de signalisation (boule rouge, pyramide à rayures orange et blanches, etc.) – dans la pratique, on voit parfois aussi un T-shirt rouge ou une serviette-éponge chez les particuliers.

