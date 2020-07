Saint-Gall

«Fournir de l’alcool fort à des enfants est irresponsable!»

La présidente de la commission scolaire de Walenstadt (SG) a remis 27 bouteilles d’alcool aux élèves de l’école secondaire ayant terminé leur scolarité obligatoire. Les parents sont scandalisés.

Oliver Zerres, dont la fille de 15 ans a participé aux festivités, est scandalisé: «La présidente de la commission scolaire a fourni des bouteilles d’alcool fort aux mineurs. Sa propre fille en faisait partie!» Selon sa fille, la soirée a bien commencé. Mais rapidement, elle a tourné au vinaigre: plusieurs jeunes étaient totalement à l’ouest tandis que d’autres vomissaient. «C’était trop pour ma fille. Elle nous a appelés pour qu’on vienne la chercher.» Oliver Zerres se doutait bien que les jeunes allaient boire de l’alcool pour fêter la fin de leur scolarité obligatoire, mais il pensait plutôt à du vin ou de la bière et non pas à de la vodka et de la tequila.

Lettre aux parents

Ce qui énerve le plus ce père de famille saint-gallois c’est que la beuverie a été en quelque sorte financée par les parents d’élèves. «On nous a demandé 63 francs par enfant pour la fête et la nuitée dans la cabane. La location du lieu et le petit-déjeuner coûtent environ 700 francs. Le reste a servi pour acheter les bouteilles.» La présidente de la commission scolaire le lui aurait même avoué: «Elle m’a dit que l’argent n’avait pas totalement suffi à couvrir les frais et qu’elle a en avait mis un peu de sa propre poche.»