Disparition d’Estelle Mouzin L’ex-épouse de Michel Fourniret inculpée de «complicité»

Entendue par la justice depuis mardi, Monique Olivier affirme que le tueur en série a «violé puis étranglé» la fillette enlevée en 2003 en région parisienne.

Recherches du corps

Monique Olivier a affirmé que Michel Fourniret avait kidnappé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003, l'avait emmenée à Ville-sur-Lumes (Ardennes, nord-est de la France) «pour la séquestrer» et «l'avait violée et étranglée», a déclaré Me Richard Delgenes à la presse.