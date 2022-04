Approvisionnement électrique: Fournisseurs à court de cash en «24 à 48 heures», le scénario du pire

Le Conseil fédéral est inquiet et redoute un manque de liquidité et prépare un scénario du pire.

En matière d’approvisionnement en électricité, il n’y a pas que la production et la consommation ou les importations et exportations. Il y a aussi l’argent. Et la nouvelle crainte du Conseil fédéral, c’est une très soudaine explosion des prix du marché et qu’une entreprise suisse ne se retrouve à court de cash et ne puisse mener à bien sa mission d’approvisionnement.