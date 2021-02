Le coup d’envoi de la Fashion Week de Milan a été donné mercredi. En raison de la crise sanitaire, certains défilés ont filmé au préalable puis diffusé sur le Net. C’est le cas pour la collection automne-hiver 2021-2022 d’Alberta Ferretti. La créatrice a présenté des looks inspirés par les années 1980 et 1990. Notamment en raison des volumes: veste épaulée, pantalon taille haute. La plupart des pantalons justement sont en cuir et sont associés à un manteau en peau lainée.