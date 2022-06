Suisse : Fourrures et foie gras: initiatives lancées pour ne plus en importer

L’Alliance Animale Suisse lance deux initiatives populaires fédérales contre l’importation de foie gras et de fourrures provenant d’animaux maltraités.

Les 350 tonnes de fourrures représentent «environ 1,5 million d’animaux tués uniquement pour le marché suisse. Plus de la moitié de ces fourrures proviennent de Chine, où les terribles conditions de détention et d’abattage des animaux, parfois dépecés encore vivants, sont régulièrement dénoncées», détaille l’AAS. Quant à la demande annuelle de foie gras, «ce sont ainsi 400’000 canards et 12’000 oies qui sont gavés et tués afin de répondre spécifiquement à la demande de notre pays, bien que le gavage des oies et canards soit considéré comme de la cruauté envers les animaux et interdit en Suisse depuis plus de 40 ans», ajoute l’Alliance.