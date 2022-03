Ariane Séguillon s'énerve contre ses détracteurs

Ariane Séguillon : «Foutez la paix aux gens différents!»

L’actrice Ariane Séguillon, qui joue dans «Demain nous appartient», a poussé un coup de gueule contre ceux qui la critiquent.

La coupe est pleine pour Ariane Séguillon. L’actrice de 54 ans, qui a parlé de son combat contre la boulimie dans son livre, «La Grosse», est critiquée depuis qu’elle a dit avoir eu recours à la sleeve, afin de perdre ses kilos en trop. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes lui reprochent d’avoir fait cette intervention qui réduit le volume de l’estomac. «Je continue à lire des énormités en rapport à la sleeve… Écoutez les gars, plutôt que de raconter n’importe quoi, je vous fais une proposition: lisez mon livre, a-t-elle dit dans une vidéo postée dans une story Instagram. On ne peut pas parler d’un livre et avoir une opinion si on ne l’a pas lu, ce n’est pas possible! C’est comme si je vous dis que j’ai détesté un film alors que je ne l’ai pas vu.»