Liddes/Orsières (VS): coqueluche détecté dans l’Entremont

Liddes/Orsières (VS) : Foyer de coqueluche détecté dans deux communes de l’Entremont

Cinq bambins, quatre à Liddes et un à Orsières, ont été testés positifs à la coqueluche. Loin d’être grave, cette situation nécessite quand même une surveillance particulière. Rare et infectieuse, cette maladie est connue pour les quintes de toux particulières qu’elle provoque. Mais elle n’est en principe pas dangereuse pour les adultes. C’est essentiellement pour les nourrissons de moins de six mois qu’elle peut être fatale.