Zone de contrôle

À cet effet, des régions de contrôle et d’observation ont été définies le long des rives de la région du Petit Lac, écrit l’OSAV dans son communiqué. La zone de contrôle s’étend d’Hermance à Céligny dans le canton de Genève, et de Mies à Gland dans le canton de Vaud (comprenant les communes de Commugny, Coppet, Crans, Founex, Nyon, Prangins et Tannay). La zone d’observation concerne tout le reste du canton de Genève, ainsi que les communes vaudoises d’Arnex-sur-Nyon, Bogis-Bossey, Coinsins, Duillier, Eysins, Signy-Avenex et Vich. Dans un périmètre de 1 kilomètre en partant du lac, des mesures ont été prononcées à destination des propriétaires de volailles. Les volatiles domestiques doivent ainsi être alimentés et abreuvés en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages. Les aires de sortie doivent être protégées des oiseaux sauvages à l’aide de filets, et si cela n’est pas possible la volaille doit être maintenue dans un espace clos. Le lavage des mains régulier et le port de vêtements de protection adaptés est également recommandé. Enfin, les détenteurs de volaille non déclarée doivent s’annoncer sans délai à l’OSAV au 022 388 71 71.