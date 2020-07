Algérie

Foyers dans l’est du pays: couvre-feu pour des communes

Le décompte du nombre de cas positifs a repris l’ascenseur et des zones du pays doivent se replonger dans un nouveau confinement.

Ce reconfinement local, qui touche 18 des 60 municipalités de cette préfecture, sera mis en place pour quinze jours, précise le communiqué. La préfecture de Sétif est la troisième la plus touchée par la pandémie dans le pays, après celles de Blida et d'Alger.

Un mois après les premières mesures de déconfinement, l'Algérie, pays du Maghreb le plus affecté par le virus, est en proie à une multiplication des foyers d'infection, en particulier dans l'est (Sétif) et dans le sud-est du pays. Cette augmentation des cas est due, selon les autorités, au «relâchement» de la population et au «non-respect» des règles de prévention et de protection.