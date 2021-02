Au Centre hospitalier du Valais Romand, à Sion, les patients atteints du covid oscillent entre 120 et 148, soit une stagnation voire une baisse légère. Pourtant, depuis samedi, les visites sont interdites, rapporte «Le Nouvelliste». En effet, des plusieurs foyers d’infection ont été détectés à l’intérieur des murs de l’institution, en raison notamment du non respect des mesures sanitaires par certains visiteurs. Le journal évoque non seulement des lacunes dans le port du masque, mais même des embrassades de patients hospitalisés, mettant en danger les visiteurs eux-même, les soignants et les autres patients, évoque le directeur de l’Hôpital du Valais Eric Bonvin.