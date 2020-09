Covid à New York : Foyers inquiétants dans des quartiers de Brooklyn

La proportion de tests positifs au coronavirus a recommencé à augmenter à New York, notamment dans plusieurs régions à forte population juive orthodoxe.

Après avoir été très durement frappée par le coronavirus au printemps, avec un nombre record de 23’800 morts rien que pour la ville de New York depuis mars, les autorités se targuaient ces dernières semaines de taux de positivité et de contamination les plus faibles des grandes villes américaines.

Foyers «inquiétants»

Moment vulnérable

Tout en annonçant des actions de communication sur la nécessité des gestes barrière et du port du masque dans les jours qui viennent, les services sanitaires ont averti qu’ils inspecteraient les écoles non publiques – y compris de nombreuses yeshivas – dans les jours à venir, et sanctionneraient les établissements où port du masque et distanciation n’étaient pas respectés.