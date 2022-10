Hockey sur glace: FR Gottéron a sué mais enchaîne contre Ajoie

Ce derby romand, les Fribourgeois l’ont démarré exactement de la manière qu’il fallait, c’est-à-dire en mettant énormément de pression. Cette stratégie a payé puisque Victor Rask a profité d’une bévue de Frédérik Gauthier pour ouvrir le score (2e). Aligné pour la première fois de la saison, Marcus Sörensen était sur la glace lors de ce but. Cette réussite a donné des ailes aux Dragons qui ont ensuite volé sur les 15 premières minutes et ont doublé la mise par Benoît Jecker, qui a sauté sur un rebond après un lancer de Dave Sutter.

Malgré ces deux coups durs, les Jurassiens n’ont rien lâché et à force de persévérance, ils ont pu réduire le score à deux reprises, de manière méritée, par l’inévitable Devos (42e et 51e). Hélas pour eux, Mauro Dufner avait entre-temps redonné le break, et donc le but décisif, à sa formation (44e). Deux buts dans la cage vide sont venus éteindre les derniers espoirs du HCA.