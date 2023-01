National League: Victoire inespérée pour FR Gottéron contre Kloten

Gottéron, dont le car est arrivé une petite heure avant la partie, n’était visiblement pas descendu du véhicule à temps. Bousculés d’entrée, les Dragons encaissaient un premier but après trois minutes et cinq secondes, signé Jonathan Ang. L’Ontarien venu de Thurgovie a doublé la mise à la 19e, en supériorité numérique, juste après avoir contenu sans mal les Fribourgeois dans une situation inverse.

Sprunger a sonné la révolte

Le réveil est intervenu lors de l’ultime période et, une fois de plus, c’est Julien Sprunger qui a sonné la charge et la révolte. Le tir du capitaine fribourgeois a fait mouche (45e) et redonné sens à l’après-midi de son équipe. Mais celle-ci, décidément peu motivée à l’idée de confirmer le talent qu’on lui prête, a dû attendre une période de supériorité numérique tardive pour provoquer la chance et trouver la faille, grâce à un puck glissé – involontairement? – par Christoph Bertschy dans un trou de souris.