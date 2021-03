Un autre Canadien, garnissant les rangs adverses, a pris les choses en main juste après. Le festival de la 6e minute de Chris DiDomenico, pourvoyeur de puck en or, aurait mérité meilleur sort. La reprise de Marc Abplanalp filait néanmoins à côté du cadre.

3-0 en 23 minutes

À vrai dire, le score aurait pu être plus conséquent encore, tant le danger a été fréquent devant la cage du dernier de classe de National League. Sympa, Julien Sprunger n’a pas cherché à tirer toute la couverture à lui, laissant à DiDomenico le plaisir de faire trembler les filets à son tour d’une frappe lointaine à 5 contre 4, rappelant du même coup que FR Gottéron ne possède pas le meilleur jeu de puissance de la ligue – et Langnau le plus mauvais box play – pour rien.