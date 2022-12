Hockey sur glace: FR Gottéron battu après un match fou

Un réveil trop tardif et une deuxième défaite consécutive. Quatre jours après son court revers face à Zurich, FR Gottéron a vécu une soirée à fortes émotions samedi à Langnau. Après avoir comblé un débours de trois buts, les Dragons ont fini par s’incliner (4-3) face à des Tigres bien plus réguliers sur l’ensemble de la rencontre.

Car la formation dirigée par Christian Dubé n’a véritablement joué qu’une période à l’Ilfis. Elle a attendu d’être dos au mur pour se réveiller et montrer son vrai visage. Mais les buts de Christoph Bertschy (48e), Julien Sprunger (53e) et David Desharnais (55e) se sont finalement révélés être inutiles. Car Langnau a su se relever du retour complètement fou des Fribourgeois en marquant le but de la victoire à 101 secondes de la fin du temps réglementaire grâce à Nolan Diem (59e).