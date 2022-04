Hockey sur glace – FR Gottéron battu en prolongations lors du premier acte

FR Gottéron a entamé sa première demi-finale depuis huit ans par une défaite, vendredi soir à la BCF Arena face à Zurich (2-3). Au bout d’une rencontre intense mais globalement maîtrisée par les deux formations sur le plan défensif, c’est un but de Denis Malgin après 21’18’’ dans les prolongations qui a permis aux ZSC Lions de chiper l’avantage de la glace en vue de l’acte II de dimanche au Hallenstadion.

Avant-même le début des hostilités, cette série avait commencé par une surprise dès la publication des compositions d’équipes, avec la titularisation du Fribourgeois Ludovic Waeber en lieu et place du Tchèque Jakub Kovar, annoncé malade après avoir gardé la cage zurichoise durant tout le quart de finale face à Bienne (4-3).

Rapide. À l’image du rythme mis par les deux équipes dans ce premier acte intense et des plus indécis. Très bien organisés, Gottéron et Zurich ne se sont pas donnés grand-chose, hormis des pénalités dont les Dragons ont moins profité qu’en quarts de finale (6’00 improductives en supériorité numérique lors de la seule première moitié de match). Il faut dire que le box play du Z n’a pas la même allure que celui du LHC.