Hockey sur glace: FR Gottéron coule à Zurich et voit son rêve prendre fin

Les Dragons – privés de leur capitaine Julien Sprunger, touché mardi lors de l’acte III – ont tout perdu en l’espace de 132 secondes en début de période médiane. Le temps pour Maxim Noreau, d’un tir précis pris de la ligne bleue, de tromper Reto Berra (24e). Et pour Chris DiDomenico de commettre une faute aussi méchante qu’inutile sur Patrick Geering (26e). Sans surprise, le top scorer fribourgeois a été renvoyé au vestiaire de manière prématurée par les arbitres.

Le coup de sang de DiDomenico

Abandonné par son meilleur joueur – auteur de 15 points depuis le début des séries finales –, FR Gottéron a complètement coulé après la mi-match. Marcus Krüger (31e) et Simon Bodenmann (36e, 38e) ont enterré les derniers espoirs fribourgeois. Ils ont surtout permis aux Zurichois – avec Jakub Kovar titulaire devant les filets – de valider leur ticket pour la finale. Et, par la même occasion, de mettre un terme aux espoirs les plus fous des Dragons.