Hockey sur glace - FR Gottéron n’est plus qu’à un succès des demies

Le LHC encore trahi par son power play

Le power play, toujours le power play! Le jeu de puissance – ou d’impuissance dans le cas du LHC – a une fois de plus été la clé d’une confrontation remportée par FR Gottéron, l’équipe la plus habile dans cet exercice. Les Dragons s’en sont servis pour ouvrir la marque à cinq contre quatre grâce à Julien Sprunger (22 e , 0-1). Sur le banc des pénalités? Le futur attaquant de Gottéron, Christoph Bertschy, coupable d’une interférence sur le gardien Reto Berra.

Menés 0-2 suite à un but signé Sandro Schmid (26e), les Lions ont repris espoir lorsque ce même Schmid a involontairement glissé le puck dans le mauvais but (29e, 1-2). Redynamisés par ce «but gag», les Vaudois ont obtenu dans la foulée l’opportunité d’égaliser en supériorité numérique. Mais comme cela a été le cas depuis le début des play-off (0 but), les joueurs de John Fust se sont une fois de plus emmêlé les pinceaux. Pire: au lieu de revenir à la hauteur de Gottéron, ils ont encaissé un troisième coup de massue avec un homme en plus sur la glace.