Hockey sur glace – FR Gottéron sorti de la Champions League

Durant les deux premières périodes sans but, les Allemands ont pris à leur compte le peu de jeu proposé. A la mi-match, ils ont eu l’occasion d’évoluer pendant 68 secondes à cinq contre trois. Ils n’ont pas été plus efficaces que les Fribourgeois qui avaient aussi pu bénéficier d’une telle situation de jeu pendant 90 secondes dans le premier tiers.

DiDomenico et Walser redonnent de l’espoir

Durant les temps forts des Munichois, Reto Berra a fait le job en multipliant les interventions décisives. C’est lui qui a permis aux siens de rester en vie et d’espérer. Puis, coup sur coup, Chris DiDomenico (41’20) et Samuel Walser (42’22) ont remis les visiteurs dans le sens de la marche. Sur sa lancée, Gottéron n’a malheureusement pas pu profiter du fameux «momentum». Au contraire, Trevor Parkes (43’55) et Zachary Redmond (52’49) ont pu inscrire les buts qui ont qualifié le club faisant partie de l’organisation Red Bull. Le 3-2 allemand est tombé dans la cage vide à 12 secondes du terme.

Avec quatre attaquants absents, Fribourg-Gottéron n’a joué qu’à trois lignes, ce qui n’a pas favorisé sa production offensive. Sur l’ensemble de ce match retour, les Suisses n’ont pas de gros regrets à avoir. Un brin de frustration, si l’on se souvient qu’ils pensaient avoir fait le plus dur à 0-2. Mais sans jamais s’affoler, Munich a été plus costaud et plus réaliste que son adversaire.