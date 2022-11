Basketball: FR Olympic a fait exploser les Lions

Natan Jurkovitz a apporté sa pierre à l’édifice fribourgeois samedi face aux Lions de Genève. Swiss Basketball

Trois jours après avoir fessé Swiss Central dans sa salle (102-61) – un match en retard de la deuxième journée – Fribourg a mis une mi-temps avant de prendre la mesure des Lions de Genève, samedi, toujours à St-Léonard (86-81). Le score, quelque peu trompeur, ne raconte pas la domination des protégés de Petar Aleksic, qui ont appuyé sur l’accélérateur dans le troisième quart-temps (29-14). Désormais parfaitement acclimaté, Matthew Milon a été le détonateur du succès des siens avec deux réussites derrière l’arc et 15 points au final.

Voyant son équipe prendre l’eau après trois minutes en seconde mi-temps, le coach genevois Alain Attallah a tenté un coup de poker avec une défense de zone. Mais c’est ensuite Boris Mbala (14 points) qui a pris feu à longue distance (73-57). À souligner aussi les performances XXL de Natan Jurkovitz (17 points 11 rebonds et 5 assists) et Arnaud Cotture (15 points et 8 rebonds). Côté genevois, Bryan Colon a marqué 21 de ses 24 points lors des vingt premières minutes. Premiers pas discrets puis intéressants d’Erik Thomas (14 points).

Union gagne, pas Nyon

De son côté, Union a confirmé sa victoire de prestige face à Massagno avant la fenêtre internationale. Dans le Chaudron de Boncourt, les Neuchâtelois ont pris les commandes dès l’entame pour ne plus jamais les lâcher (82-73). L’entraîneur Mitar Trivunovic a notamment pu compter sur un Nate West des grands soirs (24 points 8 rebonds et 8 assists) et plus globalement, sur son cinq de base (cinq joueurs à plus de 10 points). Du côté des Jurassiens, Martins Igbanu (25 points) et Marvin Nesbitt (23) ont été trop seuls.