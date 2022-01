Basketball - FR Olympic contrôle les Lions et rejoint Massagno

Carnage au rebond

Pour s’opposer au mieux à l’incontestable leader de SB League (14 victoires – 1 défaite), Andrej Stimac, coach des Lions de Genève, a très vite dû se résoudre à activer sa deuxième option défensive – parce que Scott Suggs et Thomas Jurkovitz ont pris deux fautes chacun dans les premières minutes – et a décidé de passer en défense de zone 1-3-1, après un shoot longue distance de Robert Zinn (20-14).

Cela a bien fonctionné (3/14 derrière l’arc pour Olympic à la mi-temps) mais le problème de la défense de zone – et donc de ne pas avoir de joueur attitré au marquage –, c’est ce fameux rebond défensif. Trop libres dans la raquette genevoise, Arnaud Cotture et ses grands segments se sont régalés pour creuser un premier écart (35-28). Et en rejoignant les vestiaires, les Fribourgeois avaient déjà pris 9 rebonds offensifs (44-37).

Le show Jordan

Top scorer des Lions à ce moment-là (10 points), Dragan Zekovic n’a pas débuté la deuxième mi-temps, après s’être tordu la cheville. Sans lui – même si le pivot a fini la partie avec 0 rebond –, les Genevois ont encaissé un cinglant 10-0 signé Robert Zinn, très adroit à longue distance. Et puis il y a eu le show Davonta Jordan, capable de contrer un adversaire et d’être le premier à l’autre bout du parquet pour marquer. Increvable.

Fribourg menait de 17 points à la fin du 3e quart-temps (66-49) et les Lions ont arrêté leur défense de zone pour repasser en «homme à homme». La dynamique s’est inversée et Seylan, Zekovic et Kuba ont ramené Genève à cinq petits points (68-63) à six minutes de la fin. C’est là que le nouveau meneur US Eric Nottage, apparemment blessé, a perdu son 6e ballon – 8 en tout! Et derrière Robert Zinn a plié l’affaire (78-65).