Triathlon

Fracture d’un os du coude pour Nicola Spirig

La triathlète zurichoise a été prise dans une chute collective impliquant cinq vélos, vendredi à Zuoz. On ne sait pas si elle pourra commencer sa saison fin août, comme prévu.

Cet accident a des implications sur la suite du programme d’entraînement de la triathlète zurichoise. « Je dois essayer de laisser mon bras tranquille ces prochaines semaines, a-t-elle précisé. Faire du vélo d’intérieur, courir dans l’eau et me promener sont par contre possibles. Je pourrai à nouveau courir normalement d’ici une semaine, mais devrai attendre plusieurs semaines avant de nager à nouveau .»

Pour l’heure, la suite du programme de la sextuple championne d’Europe n’est pas connu e . Son objectif est de participer à une première compétition vers la fin du mois d’août. Ses autres collègues d’entraînement s’en sont mieux tirés qu’elle puisqu’ils ne souffrent que d'ecchymoses et de blessures superficielles. Pour Spirig, il s’agit de sa plus grave chute depuis une vingtaine d’années. Il y a un mois, elle avait annoncé poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo, l’été prochain , où elle visera un second titre olympique. A Rio en 2016, elle avait remporté la médaille d’argent..