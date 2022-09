Fragilité des os: un test de détection inédit des HUG commercialisé

Genève : Fragilité des os: un test de détection inédit des HUG mis sur le marché

Une nouvelle approche pour évaluer la qualité osseuse, développée par l’Hôpital cantonal et l’Université, a reçu l’aval pour sa commercialisation en Europe et en Suisse.

C’est un problème majeur de santé publique. La fragilité osseuse pourra être mieux détectée grâce à un dispositif inédit, mis au point par les Hôpitaux universitaires (HUG) et l’Université de Genève (Unige). Ce nouveau test a reçu le label «CE» en juin dernier, lui ouvrant la voie à une commercialisation dans l’Espace économique européen et en Suisse, indiquent les HUG dans un communiqué. Cette fragilité des os est principalement due à l’ostéoporose, alors que le diabète de type 2 augmente les risques de fracture par deux environ.

Du sang prélevé

La technologie développée par les HUG et Unige permet de mesurer la qualité des os au moyen d’un prélèvement sanguin. Un procédé qui est plus précis que la densitométrie, la technique d’imagerie utilisée actuellement. Celle-ci est en effet biaisée en cas de diabète de type 2. «Notre diagnostic permettra aux chercheuses, chercheurs et sociétés pharmaceutiques impliquées dans la mise au point de nouveaux traitements contre l’ostéoporose d’obtenir des mesures précises, spécifiques et quantitatives de l’effet de leurs produits pilotes», explique Serge Ferrari, chef du Service des maladies osseuses des HUG, professeur de la Faculté de médecine et co-inventeur avec le Nicolas Bonnet, privat-docent à la Faculté de médecine.