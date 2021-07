Genève - Fraîchement rénovée, la Neptune s’est jetée à l’eau

Laura Juliano

«Aller, on monte le trinquet. Go, go, go», lance à son équipage Patrick Zbinden, patron professionnel de la Neptune, une barque genevoise vieille de 117 ans. Lundi, après plusieurs mois d’inactivité en raison du Covid et six mois de rénovations, lui et une dizaine de bénévoles ont repris le large, au départ du quai Gustav-Ador.

«C’est notre premier entraînement depuis que le pont a été refait. Il faut un peu dérouiller la machine et reprendre les bonnes habitudes», confie Yann Minder, le second capitaine du voilier. Et pour cause, la Neptune et ses 27 mètres de long datent d’un autre âge. «Tout se fait à l’ancienne, uniquement à la force des bras. Même les termes utilisés sont d’époque. Il y a tout un lexique spécifique à ce navire», explique Yves, bacouni (ndlr: ancien nom des bateliers du Léman).

Comme lui, ils sont une cinquantaine à naviguer bénévolement, après avoir été formés par la Fondation Neptune, qui gère le bateau. Employée dans le social, Séverine a intégré l'équipage il y a sept ans. Lundi, elle ne cachait pas sa joie de retrouver la barque. «Elle est toute belle, toute neuve. C’est un vrai plaisir.»

Un tiers de femmes à bord La Fondation Neptune, dont seuls les deux patrons professionnels sont employés, compte un tiers de femmes parmi ses bénévoles. «Ce n’est pas partout le cas, mais ici nous accueillons tout le monde. L’essentiel est d’aimer naviguer», souligne Patrick Zbinden. Et d’ajouter qu’il n’est même pas nécessaire de savoir manœuvrer. «La plupart des candidats ne savent rien quand ils arrivent. Nous les formons durant environ une saison et c’est parti.»

Une rénovation nécessaire

Entièrement financés par des dons, les travaux réalisés entre décembre 2020 et juin dernier auront coûté 1.2 millions de francs. Un investissement nécessaire, selon Patrick Zbinden. «Le pont n’était plus étanche. On avait des problèmes d’infiltration. Là, on est bons pour 40 ans.» En 2005, c’est la coque du bateau qui avait fait l’objet de rénovations.

Autrefois, le voilier était destiné au transport de pierres à travers le pays. «C’était les camions de l’époque», relève Pierre, patron bénévole du Neptune. Il pouvait transporter jusqu’à 120 tonnes de roches. Depuis son rachat par l’Etat dans les années septante, l’embarcation est accessible au public pour des balades sur le lac. Chaque année, 4000 personnes en profitent à l’occasion de 80 à 90 virées, entre Pâques et mi-octobre. Jeudi, la Neptune accueillera ses premiers clients de la saison.